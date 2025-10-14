الشرقية: 232 مرشحا فرديا وطلب ترشح للقائمة الوطنية في سباق انتخابات مجلس النواب

تلقت محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة الحنفي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، طلبات ترشح 22 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب بمختلف دوائر المحافظة، بالإضافة إلى طلب ترشح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ المرشحون ومندوبيهم التوافد على محكمة جنايات الزقازيق منذ فتح باب تلقي الطلبات صباح الأحد، حيث تلقت المحكمة 124 طلبًا في اليوم الأول، و48 طلبًا في اليوم الثاني، و5 طلبات في اليوم الثالث، و12 يومًا في اليوم الرابع، و7 طلبات في اليوم الخامس، و13 طلبًا في اليوم السادس، و22 طلبًا خلال اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح، لتصل حصيلة طلبات الترشح على المقاعد الفردية بمختلف دوائر المحافظة حتى الآن إلى 232 طلب ترشح، فيما تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بطلب الترشح على مقاعد شرق الدلتا بنظام القائمة.

وتستمر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة الحنفي، رئيس المحكمة، في تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثانية ظهر الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

وتضم محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، تمثل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة.