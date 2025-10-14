جيش الاحتلال يعلن التعرف على هويات رفات 4 أسرى سلمتهم حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التعرف على هويات رفات أربعة أسرى سلّمتها حركة حماس، وأحدها لطالب نيبالي.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، عرّف بيان الجيش الإسرائيلي اثنين من الضحايا على أنهما الإسرائيلي غاي إيلوز (26 عاما) والنيبالي بيفين جوشي وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما.

ولم ينشر الجيش أسماء الأسيرين الأخريين بناء على طلب عائلتيهما.

من جهته، قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "إعادة الرفات بعد الحرب هي الجزء الأكثر تعقيدا وربما تستغرق وقتا أطول بكثير".

وأضاف المتحدث: "سنسهل تسليم رفات أشخاص سقطوا من الجانبين في حرب غزة والأمر "تحد جسيم".

وأفادت وكالة سما الفلسطينية باكتمال عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في قطاع غزة.