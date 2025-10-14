الحكم على رجل بالإعدام لقتله 4 أشخاص وسط اليابان

قضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام رجل يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد إدانته بقتل امرأتين كانتا في نزهة، إضافة إلى شرطيين اثنين وصلا إلى موقع الهجوم في محافظة ناجانو الواقعة وسط اليابان عام 2023.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن محكمة مقاطعة ناجانو قضت بأن ماسانوري أوكي، وهو مزارع، مسئول مسئولية جنائية كاملة عن جرائم القتل، رافضةً حجة الدفاع القائلة بأن السجن مدى الحياة عقوبة مناسبة نظرًا لعدم تمتعه بقدراته الذهنية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وقال القاضي الرئيسي ماساشي ساكاتا: "لقد كانت جريمة وحشية أُزهقت فيها أربعة أرواح ثمينة، مع وجود نية قوية للقتل".

وكان الادعاء، قد طالب بتوقيع عقوبة الإعدام، معتبرًا أن "أوكي" كان على علم تام بارتكابه للجريمة، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.

في المقابل، دفع فريق الدفاع، بأن موكلهم كان يعاني اضطرابًا وانفصامًا في الشخصية، مما جعله غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ وقت وقوع الجريمة.