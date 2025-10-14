محكمة تونسية تثبت أحكاما بالإعدام ضد متورطين باغتيال بلعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت محكمة استئناف بتونس، أحكاما نشرت اليوم الثلاثاء تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق متهمين متورطين باغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد.

وثبتت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أحكام الإعدام بحق عز الدين عبداللاوي العنصر الأمني المعزول، ومحمد العوادي المسئول عن الجناح العسكري بتنظيم أنصار الشريعة.

وأقرت الدائرة في المقابل، براءة 4 موقوفين فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 4 أعوام.

وصدر حكم بالسجن لمدة 37 عاما بحق العنصر المتشدد أحمد المالكي المعروف بكنية "الصومالي".

ويلاحق في القضية، التي امتدت لسنوات بعد اغتيال بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في السادس من فبراير عام 2013، أكثر من 20 متهما.