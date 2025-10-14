إصابة تبعد روجر إيبانيز عن قمة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

تلقى نادي أهلي جدة ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تأكد غياب المدافع البرازيلي روجر إيبانيز بسبب الإصابة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الجهاز الطبي للفريق حاول تجهيز اللاعب خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، إلا أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

وكثّف الجهاز الطبي برنامج التأهيل الخاص بالمدافع البرازيلي أملاً في تجهيزه سريعًا للعودة إلى المباريات، إلا أن الاستجابة كانت محدودة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ماتيوس نوجيرا إلى استبعاده من قائمة المباراة القادمة.

ومن المقرر أن يواصل إيبانيز برنامجه العلاجي داخل مقر النادي خلال الأيام المقبلة، على أن يخضع لاختبارات جديدة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز على الشباب للعودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره.