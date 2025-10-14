السلطات الإيطالية: مقتل 3 وإصابة 13 آخرين من أفراد الشرطة في انفجار شمال شرق البلاد

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 من أفراد شرطة الكارابينييري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) في انفجار وقع خلال عملية للشرطة شمالي إيطاليا.

ومن جهتها، أعلنت السلطات الإيطالية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من أفراد شرطة الكارابينييري (قوات الدرك الوطني الإيطالية)، وإصابة 13 آخرين من أفراد الشرطة والدرك، في انفجار وقع أثناء تنفيذ قوات إنفاذ القانون عملية إخلاء قرب مدينة فيرونا في شمال شرق إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" (أ ب).

وقالت الشرطة، إنه تم احتجاز رجل وشقيقته في الستينيات من عمريهما للاشتباه في ضلوعهما في الانفجار، بينما تمكن شقيق ثالث من الفرار.

وأضافت الشرطة، أن الانفجار وقع في بلدة كاستل دازانو، الواقعة على بعد 10 كيلومترات جنوب غربي مدينة فيرونا.

وقال قائد الكارابينييري في فيرونا، كولونيل كلاوديو باجانو، لقناة "سكاي تي جي 24": "أثناء تنفيذ عناصر الكارابينييري لأمر قضائي، تعرضوا لانفجار متعمد لخزان غاز"، بحسب وكالة (أب).

ووصف باجانو، الحادث بأنه "تصرف جنوني تماما".

وقال الحاكم الإقليمي، لوكا زايا، لقناة "سكاي تي جي 24"، إن المنزل الريفي المؤلف من طابقين كان ممتلئا بالغاز، وإن الانفجار وقع عندما فتحت السلطات الباب.

وأضاف زايا، أن هذه هي المحاولة الثانية التي تقوم بها السلطات لإخلاء المبني المهجور من الأشقاء الذين استولوا عليه قبل نحو عام.

وأوضح زايا، أن محاولة الإخلاء الأولى أُحبطت العام الماضي بعدما هدد الأشقاء بتفجير المنزل.

ومن جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ووزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، عن تعازيهما في وفاة عناصر الكارابينييري، وهم جزء من قوة شرطة وطنية عسكرية وطنية تضطلع بدور أساسي في إنفاذ القانون في إيطاليا، وفق ما أوردته وكالة (أب).

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت سابق اليوم، أن الشرطة تبحث حاليا عن الشقيق الثالث الذي كان يقيم في المنزل.

وأشارت "أنسا"، إلى أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى المكون من طابقين، ما أدى إلى دفن أفراد الشرطة.