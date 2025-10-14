روبوتات بملامح بشرية تخطف الأضواء في معرض جيتكس دبي

خطفت تعابير روبوتات تشبه البشر الأنظار في معرض جيتكس العالمي بإمارة دبي.

ويُعد معرض "جيتكس" الذي انطلق الاثنين ويستمر للجمعة، من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 6800 شركة من 180 دولة، بينها تركيا.

وفي جنبات المعرض، الذي تابعت "الأناضول" بعض فعالياته، توجد نماذج عديدة لإبداعات الذكاء الاصطناعي، بينها روبوتات شبيهة بالبشر عرضتها شركات عديدة.

وتسعى الشركات إلى دمج هذه الروبوتات بفعالية في المجالات الصناعية والتعليمية والخدمات اللوجستية والمساعدة الشخصية.

وحرص الحضور على التقاط صور للروبوتات، التي بدت أكثر طبيعية، وارتدى أحدها ثوبا خليجيا ولوح للحضور مرحبا.

وأدار روبوت حوارا شيقا وملفتا مع أسئلة الحضور كأنها سيدة تتحدث بتلقائية، وبينما تواصل حديثها كان المتحدثون إليها يزداد إعجابهم وابتساماتهم.

هذا الروبوت المسمى "أميكا" صنعته شركة مقرها المملكة المتحدة، ولفت الانتباه بحركاته الطبيعية، بفضل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبلغ سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 13.8 مليار دولار في 2028، مع تأثير التطورات في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البطاريات.

ويمثل معرض جيتكس جلوبال 2025 أضخم تجمع لقادة الحكومات العالمية والشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتميّز الانطلاق بمستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية، بعدما انضمّت البرازيل بأكبر وفد لها على الإطلاق، إلى جانب أجنحة وطنية من كندا وإسبانيا وتركيا وتشيلي والإكوادور.

وكذلك بفضل تمثيل أوسع من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ودول عربية، وفقا للوكالة.