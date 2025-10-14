سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير

قاد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، إلى جانب عشرات المستوطنين، في آخر أيام "عيد العرش" اليهودي.

وتخلل الاقتحام قيام المستوطنين بجولات في باحات الأقصى وأداؤهم طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية شرطة الاحتلال.

وتزامن الاقتحام مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وفرضها عراقيل على دخول المصلين والمقدسيين.

وهذه هي المرة الثانية التي يقود فيها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامات المسجد الأقصى خلال أسبوع واحد.

ويوم الأربعاء الماضي، تقدم بن غفير 1200 مستوطن اقتحموا الأقصى، تزامنا مع ثاني أيام "عيد العرش" العبري.



