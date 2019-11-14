أعلنت حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات تونس اليوم الخميس، عن مرشحها لرئاسة الحكومة في ختام مفاوضات مجلس الشورى.

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس المجلس، وهو أعلى هيئة في الحزب في مؤتمر صحفي اليوم، إن المجلس توصل إلى اختيار شخصية وقد كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بتقديمها إلى رئيس الجمهورية يوم غد.

وأضاف الهاروني: "ستنطلق الشخصية في إجراء مشاورات رسمية مع الأطراف المعنية بتكوين الحكومة القادمة".

وبحسب الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الأغلبية بتكوين حكومة في مدة تستمر شهر وتمدد مرة واحدة.

ويأتي الإعلان عن المرشح بعد يوم واحد من انتخاب رئيس الحركة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي في الجلسة الافتتاحية أمس الاربعاء.

وعمليا ستكون الأحزاب التي توافقت حول راشد الغنوشي وصوتت لترشيحه رئيسا للبرلمان معنية بتكون الائتلاف الحكومي، والذي يتوقع أن يضم أساسا حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان و"ائتلاف الكرامة" اليميني المحافظ.

وقال الهاروني: "بغض النظر عمن صوت للنهضة في البرلمان ومن لم يصوت لها، نحن منفتحون في المفاوضات حول تكوين الحكومة".

وتابع رئيس مجلس الشورى: "حريصون على نجاح المفاوضات في أقرب الآجال لأن البلاد في حاجة إلى حكومة قوية وإلى برنامج واضح وإجراءات سريعة".

وفي حال لم تتوصل الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة إلى تكوين حكومة في خلال شهرين، فإن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين "الشخصية الأقدر" لبدء مفاوضات جديدة في مدة أقصاها شهرين إضافيين.

وإذا لم ينجح المرشح فإن للرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.