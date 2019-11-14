تعيين ماتيوس موراويكي رئيسا جديدا للوزراء في بولندا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الخميس، تعيين ماتيوس موراويكي رئيسا جديدا للوزراء، وكانت قد انتهت فترة ولايته في أعقاب الانتخابات التشريعية الي شهدتها البلاد في اكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تتكون الحكومة الجديدة من وزراء يرتبطون بحزب القانون والعدالة الحاكم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يولي موراويكي اهتماما خاصا لقضايا الاتحاد الأوروبي والمناخ.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن موراويكي قد تعهد بالسعي للتعامل بشكل جيد ومختلف مع التحديات التي تواجه بولندا والعالم أجمع، مشيرة إلى أنه قد تم تكليفه وهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي منحت الحزب اليميني الحاكم في البلاد فترة ولاية ثانية.