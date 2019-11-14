تركيا تطالب دول العالم باستعادة مواطنيها المنتمين لداعش

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طلب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من الدول الأخرى استعادة مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا حاليا.

وقال صويلو في مدينة فان جنوب شرق تركيا "إذا كنا سنحارب الإرهاب معا، إذا يوسفني أن أقول، أن كل دولة يجب أن تعتني بإرهابييها".

وأكد صويلو أن تركيا "ليست فندقا" لمقاتلي تنظيم داعش الأجانب.

وقد بدأت تركيا في ترحيل مقاتلي داعش الأجانب هذا الأسبوع.

وقال صويلو إن ألمانيا وهولندا وافقتا على تسلم "إرهابيي داعش وزوجاتهم وأطفالهم"، مضيفا أن أنقرة تتوقع نفس "السلوك البناء" من الدول الأخرى.

ووفقا للحكومة الألمانية، تعتزم تركيا يوم الجمعة ترحيل امرأتين ألمانيتين مرتبطتين بتنظيم داعش كانتا قد هربتا من معسكر بلدة عين عيسى في سورية.

ومن المقرر أن تعود عائلة من سبعة أفراد من مدينة هيلد شيم بشمال ألمانيا تنتمي للحركة السلفية اليوم الخميس.

وخلال زيارة إلى مقدونيا الشمالية أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده تجري "حوارا مكثفا" مع السلطات التركية بشأن استعادة المواطنين الألمان المرتبطين بداعش.