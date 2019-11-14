 الشرطة الأمريكية تعلن إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مدرسة بكاليفورنيا - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية تعلن إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مدرسة بكاليفورنيا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 7:47 م

أعلن رئيس مركز الشرطة بمدينة سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس إصابة خمسة أشخاص تقريبا إثر إطلاق أعيرة نارية في مدرسة في مدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الشرطة في مدينة سانتا كلاريتا أنه يتم البحث عن المشتبه في إطلاقه النار بالمدرسة.

وأضافت الشرطة أنه تم إغلاق جميع المدارس في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي.

وذكرت شبكة (إن بي سي) الأمريكية الإعلامية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار، من بينهم تلاميذ.

وأضافت أن هناك عدة وحدات شرطية بالمدرسة، وعرض التلفاز مشاهد لكيفية مغادرة الأطفال من المدرسة، ولم يتم الإعلان عن أية تفاصيل أخرى حتى الآن.


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