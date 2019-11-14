إصابة 9 أفراد جراء انفجارين بمستودع للأسلحة جنوبي تركيا

الأكثر قراءة
وكالة الأنباء الإثيوبية: اكتمال مشروع السد الاحتياطي لسد النهضة
السجن 5 سنوات لضابط مفصول ونجل برلماني سابق في مقتل «الطفل يوسف العربي»
أثناء عودتها لكفر الزيات.. وفاة طالبة بمدرسة الصم والبكم بطنطا بعد سقوطها من قطار
فيديو.. معتز عبد الفتاح: الإخوان بينتهوا دلوقتي بمعدل أعلى
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
الوصول للأوليمبياد
الفشل في الوصول للأوليمبياد
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصيب تسعة افراد جراء انفجارين منفصلين وقعا أمس الأربعاء، في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي اورفه جنوبي تركيا.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس الأربعاء، إن عددا من سيارات الإسعاف والإطفاء توجه إلى موقع الحادث.