إصابة 9 أفراد جراء انفجارين بمستودع للأسلحة جنوبي تركيا

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أصيب تسعة افراد جراء انفجارين منفصلين وقعا أمس الأربعاء، في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي اورفه جنوبي تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس الأربعاء، إن عددا من سيارات الإسعاف والإطفاء توجه إلى موقع الحادث.