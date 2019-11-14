 إصابة 9 أفراد جراء انفجارين بمستودع للأسلحة جنوبي تركيا - بوابة الشروق
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إصابة 9 أفراد جراء انفجارين بمستودع للأسلحة جنوبي تركيا

أرشيفية
أرشيفية
شانلي أورفه (تركيا) - (د ب ا)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 1:21 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 1:21 ص

أصيب تسعة افراد جراء انفجارين منفصلين وقعا أمس الأربعاء، في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي اورفه جنوبي تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس الأربعاء، إن عددا من سيارات الإسعاف والإطفاء توجه إلى موقع الحادث.


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