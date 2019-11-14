الكويت تشارك في اجتماع التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط بواشنطن

شاركت الكويت في أعمال اجتماع التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط (ميسا) المشترك بين كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، والولايات المتحدة، والذي عقد في العاصمة الأمريكية (واشنطن).

وترأس الوفد الكويتي خلال الاجتماع، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، وضم كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين، وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الرامية نحو إقامة تحالف استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يأتي استكمالا لاجتماعات التحالف السابقة في كل من العاصمتين (الرياض) و(واشنطن).