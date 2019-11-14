طريقة عمل رئيس الوزراء البريطانى للشاى بالحليب تثير عاصفة تساؤلات عن بريكست

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ظهر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بفيديو دعائى، والذى قام خلاله بعمل كوب من الشاي بالحليب، حيث بدأ جونسون بسكب الحليب فى الكأس قبل نزع الباكيت حسب التقاليد البريطانية المعتادة، ما آثار عاصفة من السخرية والغضب من جانب رواد التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "الديلى ميل" البريطانية، أبرز التغريدات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتفاعلات حول فيديو الشاى بالحليب.

وعلق جيمز ميديير علي الفيديو بقوله: "رائع يا سيد بوريس ولكن فى المرة القادمة لا تنسى سحب الباكيت قبل سكب الحليب"، ورد عليه جونسون قائلا: "عزيزى جيمز هكذا أصنع شايى كل يوم وما فعلته يجعل الشراب أكثر تجانسا كما يسهل عليا تقليبه".

وكما علق ستيوارت ميلنر مأيدا بقوله: "استمتعت جدا بأدائه ولكنه نسى إخراج الباكيت قبل صب الحليب ليست نهاية العالم على كل حال ولكن أتوقع أن يخسر جونسون أصوات محبى الشاى فى الانتخابات".

وأبدت راشيل نوك قلقها بقول: "أى نوع من الزعماء ذلك الذى لا يخرج الباكيت من الشاى قبل إضافة الحليب".

وتساءلت أشلى هانتر عن مدى قدرة جونسون على الإدارة إذا قورنت بخبرته فى عمل الشاى مضيفة: "بلدنا بيد رجل لا يجيد عمل كوبا من الشاى".

وقال مايكل هول: "أتفق معك عزيزى جونسون بأنك تحلب الباكيت لآخره لتستفيد بثمنه ولذلك أتمني أن تكون تلك سياستك إذا انتخبناك".

وكتب ويندال فروبيشر: "أخطأ الرجل اليمينى المحترم بأن يسكب الحليب البارد على باكيت الشاى قبل أن يفور جيدا فى الماء المغلى ما سيجعل الشاى عديم النكهة حقا لا أعلم أين يتعلم هؤلاء دروس الحياة".

وبحسب جمعية محبى الشاى البريطانية فإن الشاى يحتاج درجة حرارة تساوى 90 مئوية لينتشر جيدا فى الكوب وبسكب الحليب البارد عليه فإنه لا يتمكن من إعطاء مفعوله فى المشروب.

وبالمقابل أبدى بعض مستخدمى وسائل التواصل تأييدهم لجونسون حيث قالت لارين باس فيلد عبر فيس بوك: "أنا أيضا أسكب الحليب قبل سحب الباكيت هو يجعله بقوام أفضل ويعطيه مزيج أروع"، كما قال أحد مستخدمى تويتر: "أنا أفعل الشيئ نفسه بل وأضيف قدرا أكبر من الحليب".

وخلال الفيديو الدعائى صرح جونسون بأن فرقته الغنائية المفضلة هى رولينج ستونز، وأنه يحب شوى السمك والبطاطة وتحميصها فى كل أحد.

وعن شعوره وهو رئيسا للوزراء يقول جونسون، أن أسوأ شيئ فى المنصب أنه يمنعه من التجول بحرية فى شارع داون ستريت بسبب الإجراءات الأمنية.

وتعليقا على إجمالى محتوى فيديو جونسون يقول ريتشارد برانت: "إنها الـ4 دقائق التى لا أحب استرجاعها أبدا فى حياتى".

وتقول كيلى داسيلفا: "تكفينا تغريدات دونالد ترامب الحمقاء والآن تأتى أنت أيضا فلتكن جديا قليلا".