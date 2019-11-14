الكونغو تطلق لقاحا جديدا ضد الإيبولا في شرق البلاد

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الخميس، أن الكونغو أطلقت لقاحا جديدا ضد مرض الإيبولا في شرق البلاد، حيث تسعى السلطات جاهدة لاحتواء تفشي الفيروس المميت.

وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود" - التي تساعد وزارة الصحة في توفير اللقاح الجديد - بأنه من المقرر أ يتم توفير ما يصل إلى 50 ألف جرعة من لقاح "إيه دي 26. زد إي بي أو في/ إم في إيه – بي إن – فيلو" في منطقتين صحيتين بمدينة جوما.

وسيتم تقديم اللقاح للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد فما فوق، في منطقتي ماجينجو وكاهيمبي الصحيتين، خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقالت المنظمة إن الهدف الأساسي لطرح اللقاح الجديد، هو الحصول على بيانات حول فعاليته التجريبية في بيئة حقيقية.

وتشير الدراسات المختبرية، إلى أن الدواء يحفز استجابة مناعية متزايدة ضد الإيبولا، ولكن الطريقة الوحيدة لتأكيد فعاليته خارج المختبر هي تقديم اللقاح أثناء حدوث وباء، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.