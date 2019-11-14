محكمة هندية تنظر في دعاوى تطالب بإلغاء حكم رفع الحظر على دخول النساء أحد المعابد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المحكمة العليا الهندية اليوم الخميس، إنها سوف تعين هيئة مؤلفة من 7 قضاه للتظر في الدعاوى التي تطالب بإلغاء حكمها الصادر عام 2018 برفع الحظر المفروض على دخول النساء اللاتي في سن الطمث لأحد المعابد.

ووفقا للتقاليد، فان النساء من عمر 10 إلى 50 لا يسمح لهن بدخول معبد ساباريمالا في كيرالا المخصص لمعبود هندوسي هو ايابا، كي لا يكن مصدر إغواء للمعبود الذي يعتقد أنه أعزب.

وتعتبر الهندوسية النساء وقت الطمث غير طاهرات ولا يسمح لهن بالمشاركة في المراسم الدينية.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد قضت في سبتمبر 2018 بأن حظر دخول النساء لمعبد ساباريمالا ينتهك حقهن في حرية الديانة.

وأدى هذا الحكم لاندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء كيرالا، وجرى منع النساء اللاتي حاولن الدخول وتم الاعتداء على بعضهن. ومنذ صدور الحكم، تمكنت سيدتان فقط من دخول المعبد.

وقدم عدد من الجماعات والمنظمات عددا من الدعاوى للمطالبة بإعادة النظر في حكم المحكمة العليا.

وقالت المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة رئيس القضاة رانجان جوجوي اليوم إن لجنة أكبر مؤلفة من سبعة قضاة سوف تنظر في الدعاوى.