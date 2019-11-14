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وزير الدفاع الأمريكي يريد عودة تركيا إلى الصف

(واشنطن) (رويترز)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:47 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:47 ص

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأربعاء إن من المهم عودة تركيا ”إلى الصف“ فيما جدد التحذيرات بأن أنقرة تنفصل فيما يبدو عن حلف شمال الأطلسي بصفقة الأسلحة التي أبرمتها هذا العام مع روسيا وتوغلها في سوريا.

وقال إسبر لمجموعة صغيرة من الصحفيين ”نحتاج لعودة تركيا للصف. كانوا حلفاء جيدين لسنوات، منذ القتال إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الكورية وحتى وجودهم معنا في أفغانستان“.

وأضاف ”لذلك نحتاج لمواصلة بناء العلاقات ولا سيما على المستوى العسكري لضمان علاقة مستدامة تساعدنا على تجاوز هذه الفترة الصعبة الآن“.


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