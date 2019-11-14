موراليس يشجب اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة في بوليفيا

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رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يلقي كلمة في مبنى البلدية في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.

قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يوم الأربعاء إنه يندد باعتراف الولايات المتحدة ”بالحكومة الفعلية“ الجديدة في بلاده والتي نصبت نفسها منذ رحيله عن البلاد.

وأصبحت نائبة رئيس مجلس الشيوخ رئيسة مؤقتة بعد فرار موراليس إلى المكسيك طلبا للجوء يوم الثلاثاء. وقال موراليس إن استقالته جاءت بسبب انقلاب واصفا إياه على تويتر بأنه ”مؤامرة سياسية واقتصادية“ مصدرها الولايات المتحدة.

وقال مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي على تويتر إن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الإدارة الانتقالية في بوليفيا.