رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي لبحث أوجه التعاون

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إدريس أحمد الجازوي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية في القاهرة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على قطاعي الدرسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوسالم مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة.

وقال السعيد إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية، وكيفية دعم الطلاب الليبين الدراسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

من جانبه، أشار الجيزاوي إلى أن عدد الطلاب الليبين الدارسين بمرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس بالجامعة يصل إلى 129 طالبا موزعة على الكليات.