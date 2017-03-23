 عبد الحفيظ: «الكاف» لم يخطرنا بتعديل موعد مباراة النجم الساحلي - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ: «الكاف» لم يخطرنا بتعديل موعد مباراة النجم الساحلي

محمود باهي
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:53 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:54 ص

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التي وصلت النادي محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.


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