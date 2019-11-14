الأمم المتحدة تحتفل بذكرى بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للمنظمة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري داخل إحدى قاعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، احتفالية بذكرى ميلاد بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وحضر الاحتفالية عدد السفراء الأجانب، وعدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل لرئيس المجلس الدولي، وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وأشاد المشاركون بالأمين العام الأسبق، كأول مصري وأفريقي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، وبما قدمه من إسهامات في العمل الحقوقي الدولي، وما قدمه للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عند تأسيسه، وكذلك إسهامه الإنساني.

تحدث في الاحتفالية محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أشاد بالدور التاريخي الذي لعبه بطرس بطرس غالي في تأسيس المجلس القومي وتقديم كل خبراته من أجل إنجاح دور المجلس القومي كوسيط بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

كما تحدث وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، عن الأدوار المتعددة التي لعبها الراحل لخدمة بلاده بل والإنسانية كلها، مشيرا إلى أن جيله تربى وتشكل وعيه السياسي على مجلة السياسة الدولية التي ترأس تحريرها الراحل بطرس بطرس غالي.

وأثنى أيضا السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية، على الأداء الدبلوماسي الراقي للراحل بطرس بطرس غالي، وأكدا أنه بالفعل كان عميدا للدبلوماسية المصرية.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة المتحدثين، مشيدة بدور الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في خدمة قضايا بلاده.

وأصبح غالي - الذي وافته المنية في شهر فبراير عام 2016 بالقاهرة عن عمر ناهز 94 عاما - أول مصري وعربي وإفريقي يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1992 و1996.