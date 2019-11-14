بوتين يعلن تحرير 90% من الأراضي السورية من الارهابيين وعودتها للحكومة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سورية، تم تحرير 90 بالمئة من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس في العاصمة البرازيلية إن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية، "هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا في تنفيذ ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي، على مساهمة الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص، مساهمة الرئيس دونالد ترامب، بمكافحة الإرهاب في سورية.

وأعرب بوتين عن أمل في نجاح اللجنة الدستورية السورية بتهدئة الوضع وتحسين علاقات دمشق والمعارضة.

كانت روسيا قد بدأت نشر قوات جوية لها في سورية في قاعدة حميميم شرق البلاد في شهر سبتمبر عام 2015.

وحول توريد منظومة إس-400 الروسية للهند، قال الرئيس بوتين، إن عملية التوريد تجري بحسب المخطط، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، لم يطلب تسريع هذه العملية.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي أن الهند قامت بدفع مقدم عقد توريد منظومة إس-400، وأن التوريد سيتم وفقا للجدول الزمني المحدد.

واستضافت العاصمة البرازيلية قمة مجموعة بريكس التي تضم جنوب افريقيا والهند وروسيا والصين والبرازيل .