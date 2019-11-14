مرشح المجر لعضوية المفوضية الأوروبية يقترح خفض مستوى العلاقات مع تركيا

اقترح أوليفر فاريلي مرشح المجر لعضوية المفوضية الأوروبية تخفيض العلاقات مع تركيا، من مستوى مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى مستوى شريك استراتيجي للتكتل.

ووصف فاريلين، المرشح لمنصب مفوض شؤون التوسع، أنقرة بأنها "شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات"، بما في ذلك الهجرة، لكنه حذر من أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن الأحداث الأخيرة المثيرة للقلق".

وأضاف في جلسة بالبرلمان الأوروبي مخصصة لتأكيد قبول ترشحه، :"لهذا، يتعين على المفوضية القادمة البدء في التفكير ... حول سبل تطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة"، مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقيات مبرمة مع شركاء مثل أوكرانيا.

وفي الجلسة، قلل فاريلي من شأن المخاوف من أنه سيكون بمثابة المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وشدد بالقول: "عند شغل منصب المفوض، لن أقبل التدخل في عملي من جانب أي حكومة".