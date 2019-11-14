مذكرة تفاهم بين مصر وسويسرا لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:تحويل المناطق المتضررة إلى مناطق لمشروعات تنموية واستثمارية.. وتم تطهير 2182 كيلو مترا من الألغام فى منطقة العلمين حتى الآن

سحر نصر:تركيب أطراف صناعية ل 696 حالة من ضحايا الالغام.. و 215 أسرة تلقوا مشروعات ثروة حيوانية مدرة للدخل.. وتنفيذ 5 مشروعات طاقة شمسية لإنارة منازل الضحايا

وقعت مصر وسويسرا، مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطارا للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر، مع تبني نهج متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وقيام مركز جنيف الدولي بتدريب المدربين والخدمات الاستشارية للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، وتضمنت المذكرة، ربط أعمال مكافحة الألغام بالأمن والتنمية، وتطوير المعايير الوطنية لأعمال مكافحة الالغام، ودعم برنامج التعاون الإقليمي العربي.

وأكدت أهمية هذه المذكرة في التعاون مع الشركاء في التنمية في جهود إزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الحكومة لا تكتفي بإزالة الألغام بل تتحرك لتحويل هذه المناطق المتضررة إلى مناطق لمشرعات تنموية واستثمارية.

وأوضحت أن الأمانة التنفيذية هى الذراع التنفيذي للجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام، وتهدف إلى الحد من مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات الغير المنفجرة الناتجة عن الحروب، لتعزيز سلامة الناس، وتمكين الناجين من حوادث الألغام اجتماعيا واقتصاديا بالمجتمع.

وذكرت أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للناجين من حوادث الألغام يتم تحديثها دوريا، مع تنظيم حملات توعية كبرى للتوعية بمخاطر الألغام.

وأوضحت أنه تم تطهير 2182 كيلو مترا من الألغام في منطقة العلمين حتى الآن، وفقا لآخر بيانات رصدتها الأمانة التنفيذية لمشروع تطهير الساحل من الألغام، كما تمت طباعة 174 ألف نسخة لمنهج التوعية بمخاطر الألغام باعتماد وزارة التربية والتعليم، تم توزيعها على طلاب المدارس بكل المراكز التابعة لمحافظة مطروح.

وقالت إنه تم التعامل مع 696 حالة بتركيب أطراف صناعية، من بينهم517 حالة تركيب أجهزة أطراف صناعية جديدة، بالإضافة إلى 179 حالة تم تزويدها بقطع غيار للطرف الصناعي أو خدمات صيانة.

وأوضحت أن 215 أسرة تلقوا مشروعات ثروة حيوانية مدرة للدخل وذلك بإجمالي عدد (1.290) رأس أغنام وماعز، كما تم منح 206 قروض دوارة للمستفيدين لبدء مشروع خاص بها، وتوزيع 165 ماكينة خياطة علي سيدات من ضحايا الألغام وذويهم وتدريبهن على مهارات الحياكة، وتنفيذ 5 مشروعات طاقة شمسية لإنارة منازل ضحايا الألغام وذويهم.

من جانبه، أوضح السفير استيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، أن هذا المركز يعمل على القضاء على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار ومخاطر المتفجرات الأخرى، مثل مخزون الذخائر غير الآمنة، ويدعم المركز الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جهودها لتحسين ملاءمة الإجراءات المتعلقة بالألغام وأداؤها واستدامتها، من خلال تعزيز المعرفة وتشجيع القواعد والمعايير وتطوير القدرات داخل البلدان وخارجها.