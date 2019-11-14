شركة مايسن الألمانية للخزف تشطب 200 وظيفة

أعلنت شركة "مايسن" الألمانية التاريخية للخزف (البورسلين) اليوم الخميس عزمها خفض ثلث القوة العاملة لديها، حيث يتم تقليل عدد العاملين بالشركة من 619 شخصا إلى 418 شخصا.

وقالت الشركة إنها اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بسبب المناخ الصعب في صناعة الخزف والركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق. بالإضافة إلى ذلك، ترغب الشركة في تخليص نفسها من إطار الأنشطة التي لا تحقق أرباحا.

ويعاني أقدم مصنع للبورسلين في أوروبا، والذي تأسس في عام 1710، منذ سنوات من خسائر تصل إلى الملايين.

ولم تفلح إعادة الهيكلة إلى شركة فاخرة بقيادة الرئيس السابق كريستيان كورتسكه في تغيير وضع الشركة. وفي عام 2017، أعلن الرئيس التنفيذي تيلمان بلاشكه تغيير المسار والعودة إلى النشاط التجاري الأساسي: الخزف.

يشار إلى أن المصنع في مدينة مايسن هو شركة مملوكة بالكامل لولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.