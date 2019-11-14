محافظ الغربية: إزالة 74 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 14

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن إزالة 74 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 63 ألفا و228 مترا، وذلك ضمن أعمال الموجة 14 لاستراد حق الشعب، حيث تم إزالة 65 حالة تعد بمركز طنطا على مساحة 63 ألفا و73 مترا تمثلوا في (57 حالة تعد على أملاك الري والصرف على مساحة 61419 م2 - 8 حالات تعد على أملاك السكة الحديد على مساحة 1654م2). كما إنه تم إزالة 9 حالات تعد على أملاك السكة الحديد بمساحة 155 م2 بنطاق حي أول طنطا.

وشدد محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع أي متعد على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على استرداد أراضي الدولة؛ لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها، بالإضافة إلى الإزالة في المهد لأي تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجميع مخالفات البناء، مع الاستمرار في تنفيذ جميع قرارات الإزالة السابقة، موجها القائمين على تنفيذ أعمال الموجة 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه لتنفيذ كل حالات الإزالة.