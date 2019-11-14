مجلس الوزراء اليمني: ترتيبات عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة تجري على قدم وساق

أكد مجلس الوزراء اليمني، أن ترتيبات عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي "تجري على قدم وساق بالتنسيق مع السعودية.

وقال مجلس الوزراء اليمني -في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس- إن الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا، لافتا إلى حرص الحكومة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأكدت الحكومة اليمنية على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

كما ثمنت الحكومة الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.