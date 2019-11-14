أجهزة الأمن الألمانية تبحث عن شهود آخرين في هجوم المعبد اليهودي بـ«هاله»

يبحث المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجهاز الادعاء العام في ألمانيا عن مزيد من الشهود في واقعة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة هاله يوم التاسع من أكتوبر الماضي.

وأعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، أمس الأربعاء، أن الشهود المطلوبين هم أشخاص شاهدوا جريمة الجاني شتيفان ب. أو السيارات التي استخدمها في الجريمة.

وناشد المحققون الجمهور تقديم صور أو فيديوهات قد تكون لديهم عن الحادث " لأنها ستسهم في كشف ملابسات الجريمة بشكل تام".

كان شتيفان المدجج بالسلاح حاول في التاسع من الشهر الماضي اقتحام المعبد اليهودي في هاله وارتكاب مذبحة، ولما فشل في فتح الباب الموصد، أطلق النار وقتل امرأة تصادف مرورها أمام المعبد، وفي وقت لاحق قتل رجلا في محل لبيع الشاورمة قريب من المعبد.

وألقت سلطات الأمن على الجاني الذي اعترف بأنه ارتكب الجريمة بدافع يميني متطرف ومعاد للسامية.