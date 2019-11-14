أردوغان: بإمكاننا التغلب على مشاكلنا مع واشنطن بشأن «إس-400» بالحوار فقط

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بإمكان تركيا والولايات المتحدة التغلب على مشاكلهما بشأن شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية (إس – 400).

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يمكننا التغلب على الاختبارات التي نواجهها ، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إس 400 و(برنامج طائرات) إف - 35 من خلال الحوار فقط".

وتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة (إف-35) بقيادة الولايات المتحدة بعد شرائها المنظومة الروسية هذا العام.

وقال إردوغان إنه أبلغ ترامب بأنه بإمكان تركيا شراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية "إذا عُرضت بالشروط المطلوبة"، في إشارة إلى السعر.