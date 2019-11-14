القبض على 7 أشخاص للاشتباه بالاتجار في الكوكايين بألمانيا

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داهمت قوة كبيرة من الشرطة الألمانية عددا من الأشخاص يعتقد أنهم يقدمون خدمة توصيل الكوكايين حسب الطلب.

وأعلنت الشرطة والإدعاء العام في ألمانيا اليوم الخميس أنه تم القبض على ستة من المشتبه بهم على خلفية العمل المشترك بصورة تشبه العصابات في الاتجار بمواد مخدرة بكميات ليست قليلة.

وقال مارتن شتيلتنر المتحدث باسم المدعي العام اليوم إن المشتبه فيهم يقومون بنقل بضاعتهم عن طريق خدمة التوصيل من مقر داخل حانة ويقومون بتوصيله إلى زبائنهم الذين يطلبونها بالهاتف المحمول.

وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم كانوا يمهدون للقيام بما مجموعة 170 مهمة توصيل عند القبض عليهم.

وقامت الشرطة صباح أمس الأربعاء في كل من برلين وبراندنبورج بتفتيش عدد من الشقق والسيارات ومقار عمل، وقطعة أرض زراعية.

وعثرت الشرطة خلال ذلك على مواد مخدرة وقطعة سلاح محشوة بالذخيرة الحية ومبلغا ماليا يقدر بمئات الآلاف.

ويُعرض المشتبه فيهم خلال اليوم الخميس على قاضي الضبطيات.