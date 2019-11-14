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معرضان مؤقتان لمدة شهرين احتفالا بمرور 117 عاما على افتتاح المتحف المصري

المتحف المصري
المتحف المصري
إسلام عبدالمعبود
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:54 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:54 ص

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، معرضين مؤقتين لمدة شهرين عن خبيئات المومياوات والتعليم في مصر القديمة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.

وذكر بيان الوزارة، أن المعرض الأول يضم مجموعة مختارة من الأربع خبيئات التي تم العثورعليهم من قبل منهم خبيئتين للمومياوات الملكية (خبيئة الدير البحري التي تم الإعلان عنها عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني KV35 عام 1898، والتي تم العثور بهما على عدد من المومياوات الملكية، من بينها مومياوات الملك رمسيس الأول والثاني والثالث وسيتي الأول والثاني وسفن رع وغيرهم، بالإضافة إلى خبيئة باب الجُسس التي اكتشفت عام 1891 وتم العثور فيها على عشرات المومياوات لكهنة وكاهنات الإله آمون، وخبيئة العساسيف والتي عثرت عليها البعثة الأثرية المصرية في أكتوبر الماضي بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر).

وأضافت الوزارة أن المعرض الثاني سيسلط الضوء عن التعليم في مصر القديمة عن طريق عرض مجموعة فريدة من القطع التي توضح شكل العملية التعليمية بمصر القديمة وأنماطها المختلفة التي ساهمت في تشكيل الحضارة المصرية القديمة بشكل عام وتأثيرها على الحضارات الأخرى.

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