تعديل في بيانات البطالة «الكارثية» يمنح المركزي السويدي فرصة لرفع سعر الفائدة

أجرت هيئة الإحصاءات السويدية تعديلا كبيرا في بيانات البطالة التي اعتبرها صناع السياسة "كارثية"، ما يمنح البنك المركزي الفرصة التي يحتاجها لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم تحديد نسبة البطالة المعدلة على أساس موسمي بـ6.6% في أكتوبر الماضي، وفقا لهيئة الإحصاء السويدية.

وكانت الهيئة قد قدرت النسبة في سبتمبر بـ7.4%، وهي أعلى نسبة منذ 4 سنوات، ولكنها عدلت النسبة إلى 6.6% اليوم الخميس بعد اكتشاف أخطاء في بيانات سابقة تتعلق بعام كامل.

وكانت النسبة المرتفعة للبطالة في الخريف التي تم إعلانها قبل ذلك قد أزعجت البنك المركزي، الذي يستخدم البيانات لتقييم قوة الاقتصاد بشكل عام.