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فون دير لاين تتمسك بموعد الأول من ديسمبر لتسلم مهام عملها

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:36 م

صرح ينس فلوسدورف المتحدث باسم الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأنها لا تزال تعتزم تسلم مهام عملها في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك رغم قرار بريطانيا بعدم تسمية مرشح لها لعضوية المفوضية الجديدة.

وقال فلوسدورف :"يظل هدف الرئيسة المنتخبة فون دير لين هو تولي التشكيلة الجديدة مهامها في الأول من ديسمبر"، مضيفا أن "تقييما دقيقا يجري حاليا للخطوات التالية، مع الأخذ في الاعتبار موقف المملكة المتحدة".

وأوضح: "سنعلن عن هذه الخطوات بمجرد الانتهاء من تحليلنا"، مشيرا إلى أن فون دير لين على اتصال وثيق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبالبرلمان الأوروبي.

وأكد تسلم الخطاب الذي أرسلته بريطانيا في وقت متأخر من الليلة الماضية، مشيرا إلى أن بريطانيا أكدت فيه أنها "لا ترغب في عرقلة الاتحاد الأوروبي عن المضي في تشكيل مفوضية جديدة في أقرب وقت ممكن، ومستعدة للتعاون".


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