إضراب عام في النجف العراقية تأييدا لمطالب المتظاهرين

شهدت مدينة النجف العراقية اليوم الخميس إضرابا عاما تأييدا لمطالب المتظاهرين لإصلاح العملية السياسية في البلاد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن المحال التجارية في الأسواق الكبرى أغلقت أبوابها وانضم أصحابها إلى آلاف من الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات إلى المظاهرات الشعبية الاحتجاجية المتواصلة في ساحة الصدرين منذ 21 يوما للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين أكدوا على سلمية هذا الإضراب الذي يستمر لمدة يوم واحد وعدم المساس بالأبنية الحكومية وهم يهتفون بشعارات تطالب بتحقيق مطالبهم المشروعة حاملين أعلام العراق تحت حراسة أمنية مشددة.

وينتظر أن تشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى إضرابا عاما في جميع المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس يوم الأحد المقبل تأييدا لمطالب المتظاهرين في مشهد غير مسبوق بالعراق .