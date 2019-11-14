طوارئ بجنوب سيناء لمواجهة سوء الأحوال الجوية عقب تحذيرات الأرصاد

أعلنت محافظ جنوب حالة الطوارئ القصوى لمواجه موجة سوء الأحوال الجوية التي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل علي مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما جرى التشديد على جميع رؤساء المدن بتفقد مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها إضافة إلى إمداد جميع مدن المحافظة بخرائط موضح عليها إحداثيات السيول ومناطق تمركزات المعدات الثقيلة والأهداف الحيوية والطلمبات الثابتة والطافية؛ لكسح تجميع المياه بالطرق داخل المدن، كما جرى إمداد مدينة سانت كاترين بتليفون للاستخدام في حالة قطع الاتصالات.

وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة ورفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضة للسيول والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتضافر الجهود في حالة حدوث سيول.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى إقامتها على مدار 5 سنوات أثبتت نجاحها حيث أنه لا تشهد المحافظة منذ إقامتها أي خسائر مادية أو بشرية جراء السيول لافتا إلي أن تكلفة أعمال الحماية من مخاطر تخطت 600 مليون جنيه.

ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن فريد مدير الموارد المائية بجنوب سيناء إنه جاري استكمال المرحلة الأولى لحماية المناطق الأكثر تعرضا للسيول بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة تصل إلى 235 مليون جنيه.

وأكد أن تكلفة أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدينة نويبع والتي تبلغ قيمتها 112 مليون جنيه وتتضمن صيانة سد غزالة وإنشاء بحيرة وحاجز قديرة 2 وإنشاء عدد 3 سد تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأوضح أن نسبة التنفيذ بهذه المشروعات تجاوزت 62 % كما جرى الانتهاء من حماية منطقة الصاعدة البيضاء والسمراء بنويبع بتكلفة تصل لـ 4.5 مليون جنيه. وإنشاء عدد 3 سد و2 بحيرة ضمن استكمال مشروعات حماية مدينة سانت كاترين من أخطار السيول بتكلفة إجمالية تتخطى 44 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 89.5 % واستكمال حماية مدينة دهب بتكلفة تتخطى 74.5 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 3 سد و2 بحيرة ووصلت نسبة التنفيذ بهم نحو 84%