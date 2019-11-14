ارتفع صافي أرباح مطار فيينا بواقع 4ر14% على أساس سنوي في الثلاثة أرباع الأولى، فيما تسعى شركات الطيران الاقتصادي إلى توسيع أسهم سوقها في هذا المعقل الكبير لمقاصد وسط وشرق أوروبا.

وصل صافي الأرباح 152 مليون يورو (167 مليون دولار)، بينما ارتفعت العائدات بواقع 8ر7 بالمئة لتصل إلى 643 مليون يورو في الفترة ما بين يناير وسبتمبر، حسبما أعلن المطار اليوم الخميس.

وزادت الخطوط الجوية النمساوية و"يورو وينجز" التابعتان للوفتهانزا الألمانية وكذلك شركات الطيران الاقتصادية "لاودا" و"ويز أير" و"ليفل" من سعة الركاب وعدد الرحلات في فيينا.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة رايان أير، مايكل أوليري، في سبتمبر، أن شركة لاودا التابعة لشركته تعتزم الاستحواذ على الخطوط الجوية النمساوية نظرا لكونها ناقل فيينا المهيمن في خلال خمس سنوات، في إطار إستراتيجيته ضد لوفتهانزا.

وفي حين أن المطار يجني أرباحا من المنافسة، تعاني الخطوط الجوية النمساوية وأعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تخفض القوى العاملة لما يصل إلى 800 حتى 2021.