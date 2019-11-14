السعودية تهزم أوزبكستان وتنتزع صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية

قلب المنتخب السعودي لكرة القدم تأخره وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه المنتخب الأوزبكي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف سجله إلدور شوموردوف في الدقيقة 16، وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وأضاف أوتابيك شوكوروف الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم سجل سلمان الفرج هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ثمان نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وتجمد رصيد المنتخب الأوزبكي عند ست نقاط في المركز الثاني، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة فلسطين واليمن في وقت لاحق من اليوم.