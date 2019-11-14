روسيا تأمل ألا يؤثر الوضع في بوليفيا على إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية

صرَّح رئيس شركة "روس آتوم" للطاقة النووية في روسيا، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن الشركة تأمل ألا يؤثر الوضع في بوليفيا على تنفيذ مشروع بناء مركز للتكنولوجيا النووية.

وقال ليخاتشيوف -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: نأمل بأن يكون هناك تأثير ضئيل جدا وسيتم تنفيذ المشروع دون أي شروط سياسية، كما أنه منظم ماليًا بدون قرض، ولا نتوقع أي تغييرات جوهرية في موقف شركائنا.

ويرى رئيس الشركة أنه من الممكن أن تكون هناك بعض التعديلات، مضيفا : لكن هذا حديث سابق لآوانه، نحن ننجز عملنا وفق إمكانياتنا دون توقف.

وكانت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين آنيز، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء ، أنها ستتولى مهام الرئيس، ووعدت بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت ممكن، وهو القرار الذي أدانه الرئيس السابق المستقيل إيفو موراليس، الذي سافر إلى المكسيك، حيث مُنح اللجوء السياسي.

وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش بالاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، استقالته يوم الأحد الماضي بعد موجة من المظاهرات التي اجتاحت الشارع البوليفي احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 20 أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن فوز موراليس بولاية رئاسية رابعة.

كما أعلن كل من رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.