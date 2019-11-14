التنسيق النهائي جار لعقد محادثات بين وزيري دفاع سول وطوكيو

يجري التنسيق النهائي بين كوريا الجنوبية واليابان لعقد محادثات بين وزيري دفاعهما في مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس.

وفي حال إتمامها، من المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى قضية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، التي ستنتهي صلاحيتها في منتصف ليل 22 نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزيرها جونج كيون-دو، سيزور بانكوك في تايلاند لحضور الدورة السادسة لاجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" الموسع، المقرر عقدها يومي 17 و18 نوفمبر.

وقالت الوزارة إن التنسيق النهائي جاري حاليا لعقد محادثات بين الوزير جونج ونظيره الياباني تارو كونو على هامش الحدث، بحسب "يونهاب".

وذكرت أنها تجري التنسيق النهائي لعقد محادثات ثنائية مع وزراء الدفاع من الولايات المتحدة والصين واليابان وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام ونيوزيلندا، ومحادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وقالت مصادر إنه من المرجح أن تجري محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع أن تكون قضية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، على رأس أجندة المحادثات الثلاثية.

وخلال اجتماع وزراء دفاع الآسيان الموسع، من المنتظر أن يقدم الوزير جونج مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية للحكومة الكورية الجنوبية، وأن يحث المجتمع الدولي على الدعم والتعاون في جهود كوريا الجنوبية المبذولة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية.

وأفادت "يونهاب" بأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع تحت موضوع "سبل تعزيز الشراكة من أجل الأمن المستدام" بمشاركة وزراء الدفاع من 18 دولة.

ومن ناحية أخرى، يخطط الوزير جونج لزيارة معرض صناعة الدفاع المقرر عقده على هامش الاجتماع، لتشجيع الشركات الكورية الجنوبية.