الصحة الفلسطينية: ثلث ضحايا التصعيد الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن ثلث إجمالي عدد القتلى وغالبية المصابين في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل هم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، أن إجمالي حصيلة القتلى في جولة التوتر التي بدأت فجر أول امس الثلاثاء حتى صباح اليوم بلغت 34 قتيلا بينهم ثمانية أطفال وثلاث سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة الأطفال والسيدات الشهداء بلغت 35ر32 بالمئة من مجموع الشهداء، فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات المصابين 4ر59 بالمئة من مجمل عدد الإصابات.

واعتبرت أن "هذه الحصيلة المُفزعة تشير إلى أن ارتقاء هؤلاء الشهداء لم يكن خطأ وإنما هو بفعل إصرار وتعمد مسبقين لدى جيش الاحتلال".

وأشارت الكيلة إلى أن "عوائل عديدة تشتت وفُجعت في العدوان الأخير، فيما أبيدت عائلات كاملة، كما حدث مع عائلة أبو ملحوس التي قضى ثمانية من أفرادها في قصف إسرائيلي (على منزلهم) فجر اليوم".

من جهتها، قدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، خسائر المنشآت السكنية جراء غارات إسرائيل بنحو نصف مليون دولار، موضحة أن 48 وحدة سكنية متضررة بشكل كلي وجزئي.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن تضرر 15 مدرسة بفعل الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل صباح اليوم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية.

وقال مسؤولون في حركة الجهاد إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ صباح اليوم ويتضمن وقف سياسة الاغتيالات، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.

من جهته ، أعلن الجيش الإسرائيلي العودة إلى الحياة الروتينية في بلدات ومدن غلاف غزة "بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية" بما يتضمن إزالة جميع القيود في باقي مناطق البلاد.

وبدأت جولة التوتر باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر أول أمس تبعه رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل.