اعتقال عشرات الأشخاص الرافضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أفادت تقارير إخبارية باعتقال عشرات الأشخاص بولاية عنابة شرقي الجزائر، إثر مشاركتهم أمس الأربعاء، في تجمع رافض لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ونقل الموقع الاخباري "ألجيري 1" عن شهود عيان قولهم إنه جرى توقيف نحو 40 شخصا بينهم نساء، كانوا يرددون شعارات مناوئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتدعو المواطنين لمقاطعة هذا الاستحقاق.

وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أنه تم نقل الموقوفين إلى مركز الشرطة الرئيسي بولاية عنابة، قبل ان يتم توزيعهم على بقية المراكز الأمنية الثانوية بالمدينة.

وأشار ذات المصدر إلى إطلاق سراح أغلبية المعتقلين عدا ثمانية منهم رجح مثولهم أمام محكمة عنابة اليوم الخميس.

وعرفت مدينة عنابة، أمس أيضا تنظيم تظاهرة داعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية شارك فيها عشرات الأشخاص، دعت إليها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من السلطة.