مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات جديدة الأسبوع المقبل

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالي للعاملين في المحليات، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل 3 دورات جديدة هى إدارة الأزمات لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والوحدات القروية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري، إضافة إلى الدورة الرابعة للغة الإنجليزية.

وتستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة أساسيات التحول الرقمي وهى حقيبة جديدة ينظمها المركز هذا العام، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، ويستفيد من الدورات الأسبوع القادم 178 متدربا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، إلى أن تدريب العاملين بالمحليات، هو خطوة مهمة على الطريق الصحيح لخلق قيادات محلية متميزة قادرة على التنمية والتطوير.

وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى أداء المحليات وتحسين صورة التنمية المحلية في المجتمع، وتفعيل أداء العاملين بها وتدريبهم وتأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية في المحليات.