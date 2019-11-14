 رئيس كوبا يؤكد رفضه للضغوط الأمريكية على بلاده - بوابة الشروق
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رئيس كوبا يؤكد رفضه للضغوط الأمريكية على بلاده

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 9:49 م

أكد الرئيس الكوبى ميجويل دياز كانيل اليوم الخميس رفضه للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد بلاده.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - عن الرئيس الكوبي قوله - خلال زيارة قام بها إلى إحدى المناطق القريبة من القاعدة البحرية الامريكية فى خليج جوانتانامو - أن تشديد الرئيس الامريكى دونالد ترامب للحظر المفروض على هافانا لن يجبر حكومتها على تقديم أية تنازلات، مضيفا "إن الأمريكيين يواصلون الضغوط... لكننا مستمرين أيضا في المقاومة".
وتابع الرئيس الكوبي - وهو يقف على بعد خطوات قلائل من القاعدة الأمريكية - يقول "إن الأمريكيين يشعرون - فيما يبدو - بالإحباط واليأس نتيجة لإدراكهم أن سلسلة الإجراءات التي أقدموا عليها؛ من أجل تقليص السياحة والصادرات البترولية لكوبا لم تفلح في إجبار حكومتها على تقديم تنازلات".

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