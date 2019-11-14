 البحرين تتعادل سلبيا مع هونج كونج في التصفيات الآسيوية - بوابة الشروق
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البحرين تتعادل سلبيا مع هونج كونج في التصفيات الآسيوية

 (د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:06 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:06 م

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب هونج كونج لكرة القدم بضيفه منتخب البحرين اليوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022 بقطر.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع منتخب هونج كونج رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب العراقي مع ضيفه الإيراني.


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