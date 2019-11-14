ألمانيا تعفي معظم دافعي ضريبة الوحدة منها بدءا من عام 2021

قرر البرلمان الألماني اليوم الخميس إعفاء معظم دافعي ضريبة الوحدة من دفع الضريبة، وذلك اعتبارا من عام 2021.

وحسب قرار البرلمان فإن 5ر6% من دافعي الضريبة سيستمرون في دفعها، جزئيا.

وسترتفع الضريبة على هؤلاء كلما ارتفع دخلهم.

ولن يعفى الأشخاص الأكثر غنى من هذه الضريبة والذين تقدر نسبتهم بنحو 5ر3% من السكان في ألمانيا.

وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، معلقا على الإلغاء الجزئي للضريبة، إن هذا الإلغاء أصبح ممكنا بعد تقدم الوحدة الألمانية، معتبرا هذا الخفض الواسع في أعداد دافعي الضريبة "علامة على نجاح الالتئام في ألمانيا".

اعتمدت هذه الضريبة الاستثنائية عام 1991، وكان الهدف من ورائها تمويل إعمار شرق ألمانيا في أعقاب إعادة توحيد الألمانيتين، الشرقية والغربية.

وتبلغ الضريبة 5ر5% من دخل الشركات و الأفراد.

وبلغ إجمالي عائدات هذه الضريبة 9ر18 مليار يورو العام الماضي.

وستفقد الدولة نحو 9ر10 مليار يورو من هذه الإيرادات، اعتبارا من عام 2021 جراء الإعفاء الجزئي.

ومن الصعب معرفة الدخل الذي يلزم صاحبه بدفع ضريبة الوحدة، وذلك بسبب تنوع المبالغ المالية المعفاة من هذه الضريبة، مثل المبالغ المعفاة بسبب إعالة الأطفال أو بسبب الزواج.

وحسب وزارة المالية فإن الأسرة ذات الطفلين، على سبيل المثال، ستعفى من هذه الضريبة تماما، إذا لم يتجاوز دخلها الإجمالي، أي قبل خصم الضرائب، 151 ألف يورو سنويا.

وكذلك سيعفى العزاب الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي نحو 73 ألف يورو سنويا.

وسيكون دافعو الضرائب أصحاب الدخل المتوسط من أكثر المستفيدين من قرار البرلمان اليوم.

اعتبر أولاف جوتين، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قرار الإعفاء الجزئي من الضريبة "أكبر تخفيف عن كاهل دافعي الضرائب، منذ سنوات كثيرة جدا".

وقال النائب خلال النقاش الذي سبق التصويت على القرار، إن الإلغاء تم بدون تدبير موارد بديلة للدولة.