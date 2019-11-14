برلمان تونس الجديد ينتخب رئيسه ونائبيه

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أكمل نواب البرلمان التونسي المنتخب اليوم الخميس انتخاب الرئيس ونائبيه الاثنين ليبدأ بذلك أعماله التشريعية بشكل رسمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكان البرلمان انتخب أمس الاربعاء رئيس حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات التي أجريت يوم السادس من أكتوبر الماضي، رئيسا للبرلمان وسميرة الشواشي عن حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي يمثل الكتلة الثانية نائبة له.

وانتخب النواب مساء اليوم النائب المستقل طارق الفتيتي نائبا ثانيا للرئيس، بحصوله على أكثر عدد من الأصوات (93 صوت)، بعد اللجوء إلى دورة ثانية حيث فشل المرشحون في الحصول على الأغلبية المطلقة في الدور الأول.

ويتصدر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ نحو أربع سنوات، أعمال البرلمان الجديد في بداية عهدته.

وهذا ثالث برلمان منتخب في تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011.