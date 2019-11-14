اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية

استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى قبل بدء الهدنة.. وميلادنوف: مصر والأمم المتحدة عملتا لمنع تحول التصعيد الأخير لحرب



وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، على اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، ينهي تصعيدا مستمرا منذ يومين، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية لوكالة رويترز، إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 5.30 فجر أمس، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار برعاية الشقيقة مصر بدأ بعد أن خضع الاحتلال (الإسرائيلي) لشروط حركة الجهاد الإسلامي والتي تقدمت بها نيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأوضحت الحركة أن شروطها تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار على غزة العام الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مصري قوله إنه "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة (الجهاد الإسلامي) على مقترح مصري بهذا الشأن وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على التهدئة".

وقال المسؤول إن الاتفاق ينص أيضا على "الحفاظ على سلمية مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون كل يوم جمعة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ عام 1948.

وتابع المصدر نفسه أن الاتفاق يتضمن أيضا "موافقة إسرائيل على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن انتهاء عملية عسكرية أطلق عليها "الحزام الأسود" ضد حركة الجهاد في قطاع غزة، والتي بدأت باغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع العسكرى للحركة، بهاء أبوالعطا.

وأفاد أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال ببدء سريان وقف إطلاق النار بعدما "تمكن الجيش خلال يومين من تحقيق كامل أهدافه وتوجيه ضربة مؤلمة لتنظيم الجهاد الإسلامي"، على حد قوله.

وأشار إلى توجيه جيش الاحتلال "ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد الإسلامي، والتي بدأت باستهداف القيادي بهاء أبو العطا الذي كان مسؤولًا عن معظم عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة في الأشهر الأخيرة".

وقال إن قوات الاحتلال استهدفت خلال الحملة 25 ناشطًا من "الجهاد الإسلامي"، في منظومة القذائف الصاروخية، خلال إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها، فضلًا عن "استهداف عشرات البنيات التحتية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية للجهاد".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال وسيدتان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في دير البلح في وسط القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة الضربات الجوية الإسرائيلية إلى 34 قتيلا و111 جريحا، منذ أن بدأت الثلاثاء واستهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي التي أطلقت بدورها أكثر من 350 صاروخا باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلنت تل أبيب.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: "ارتقى 6 شهداء وأصيب 12 بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال لمنزلهم في دير البلح"، موضحا أن "الشهداء هم رسمي أبو ملحوس (السواركة) ويسرى أبو ملحوس ومريم أبو ملحوس والأطفال معاذ ووسيم ومهند"، لكن الوزارة أضافت لاحقا أنه تم العثور على جثتي طفلين آخرين تحت الأنقاض.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن "صاروخا واحدا على الأقل أصاب المنزل ما أدى إلى تدميره واستشهاد كل من فيه من أفراد العائلة"، متحدثا عن "مجزرة إسرائيلية جديدة".

‏وأقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الهجوم، بدعوى استهداف قائد في حركة الجهاد الإسلامي.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: " المدعو رسمي أبو ملحوس (السواركة) القيادي في الجهاد الإسلامي‬ وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم قتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح".

وبعد نحو نصف الساعة من بدء التهدئة، أطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل كما ذكر شهود عيان. لكن مصدرا في حركة الجهاد الإسلامي قال "أحيانا يحتاج ضبط الميدان إلى بعض الوقت"، مؤكدا أن "الجميع ملتزمون بالتهدئة طالما التزم بها الاحتلال".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لإذاعة جيش الاحتلال إن "الهدوء سيقابل بالهدوء" نافيا وجود مراجعة أوسع نطاقا للسياسة.

وأضاف كاتس أن عمليات القتل بالاستهداف "لن تتوقف" وأن "سياسة فتح النار المسؤولة عنها قوات الدفاع الإسرائيلية (على حدود غزة) لن تتغير".

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر والأمم المتحدة عملتا جاهدتين لمنع أخطر تصعيد في غزة وحولها من أن يؤدي إلى الحرب، مشددا على أن "الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة.

وطالب ملادينوف الجميع بـ"إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام كلٌ بدوره لمنع إراقة الدماء"، مؤكدا أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب.