تركيا ترحل 7 ألمان وبريطانيا واحدا إلى بلادهم

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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس، ترحيل سبعة ألمان إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم.

ويفترض أن السبعة هم عائلة تنحدر من التيار السلفي في مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى الألماني.

ولم تذكر وزارة الداخلية التركية أية تفاصيل أخرى عن عملية الترحيل.

وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل بريطاني إلى لندن.

ووصفت الوزارة جميع الأشخاص بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب".

وكانت تركيا أعلنت ترحيل الكثير من أنصار تنظيم داعش الإرهابي المشتبه بهم هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن ترحل زوجتين لمقاتلين بداعش إلى ألمانيا غدا الجمعة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن سيدة منهما من مواليد عام 1998 كانت قد نجحت في الهروب من معسكر الهول الخاضع للأكراد في سوريا. وكانت تقبع في مركز الاحتجاز في مدينة غازي عنتاب التركية. وتنحدر السيدة الأخرى المقرر ترحيلها غدا أيضا من هانوفر وكانت قد نجحت في التوجه إلى تركيا بعد هروب جماعي من معسكر عين عيسى بسوريا.