إندونيسيا تحذر من حدوث تسونامى

أصدرت إندونيسيا اليوم الخميس تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) بعد تعرضها لزلزال بقوة 4. 7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزر مالوكو.

وقالت الوكالة الوطنية الجيوفيريقية إن الزلزال ضرب المنطقة عند الساعة 17. 11 بالتوقيت المحلى وكان مركزه على بعد 134 كلم شمال غربي منطقة جيلولو بإقليم مالوكو الشمالى، وعلى عمق 10 كليومترات.

وذكرت محطة تليفزيون"مترو" أن سكان المنطقة هرعوا إلى الشوارع مذعورين من منازلهم قاصدين مناطق عالية، ولكن لم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار مادية فى مدينة تيرناتى، كبرى مدن المنطقة.

وقال أحد السكان لمحطة مترو إن سكان تيرناتى "شعروا بقوة الزلزال الشديدة".